Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video
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Afganistan Kabil'de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Roket bir eve isabet etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor.