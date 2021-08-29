Video Dünya Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video

Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video

Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video
29.08.2021 | 16:24

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Afganistan Kabil'de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Roket bir eve isabet etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

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