Son Dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! | Video

Son dakika haberi: Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü ve ardından bir dağ yangınını tetikledi. Yangının çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı şu an için bilinmiyor.