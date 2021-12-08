Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü | Video

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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın da içinde bulunduğu helikopter düştü.
Hindistan hava kuvvetlerine ait bir helikopter, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde düştü. Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da bulunduğu helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor. Toplamda 14 kişinin bulunduğu helikopterden şu ana kadar 3 kişinin kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.