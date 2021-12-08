Video Dünya Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü | Video
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü | Video

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü | Video

08.12.2021 | 12:56

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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın da içinde bulunduğu helikopter düştü.

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Hindistan hava kuvvetlerine ait bir helikopter, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde düştü. Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da bulunduğu helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor. Toplamda 14 kişinin bulunduğu helikopterden şu ana kadar 3 kişinin kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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