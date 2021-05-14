Son dakika! İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı anların görüntülerini yayınladı | Video

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), abluka altına aldığı Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ederken, gece boyu farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarına ait görüntüleri paylaştı.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu giderek arttırıyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Gazze'nin farklı noktalarına gerçekleştirilen hava saldırılarının görüntüleri İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, ordunun sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef aldığı anlar da yer aldı. Ayrıca, askeri personelin savaş jetlerine füze yerleştirmesine de yer verildi.