Son dakika! İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı anların görüntülerini yayınladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 14.05.2021 | 10:48
01:37
12:12
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video 14.05.2021 | 08:38
04:01
Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video 13.05.2021 | 15:25
00:22
02:56
04:30
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı 13.05.2021 | 11:09
00:53
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
01:26
00:17
İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video 12.05.2021 | 16:56
01:05
İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 12.05.2021 | 10:48
00:50
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 12.05.2021 | 08:35
01:23
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video 12.05.2021 | 08:13
04:19
İsrail güçleri bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı 11.05.2021 | 14:30
00:18
04:07
01:19
00:15
07:46
00:10
ABD'de parti yapılan evin balkonu çöktü: 9 yaralı | Video 10.05.2021 | 12:16
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), abluka altına aldığı Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ederken, gece boyu farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarına ait görüntüleri paylaştı.
İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu giderek arttırıyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Gazze'nin farklı noktalarına gerçekleştirilen hava saldırılarının görüntüleri İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, ordunun sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef aldığı anlar da yer aldı. Ayrıca, askeri personelin savaş jetlerine füze yerleştirmesine de yer verildi.