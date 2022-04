SON DAKİKA: New York metrosundaki saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada...

Son dakika haberleri... New York metrosundaki bombalı ve silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! ABD'nin New York kentinde metroda silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, (NYPD) yaralıların olduğunu açıkladı.

Saldırı, New York kentinin Brooklyn bölgesindeki 36. Sokak metro istasyonunda düzenlendi. NYPD?den yapılan açıklamada, saldırıda yaralıların olduğu, metro istasyonunda aktif bir patlayıcı cihaz bulunmadığı belirtildi. NYPD, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Öte yandan, New York Valisi Kathy Hochul, olay hakkında bilgilendirildiğini ve acil durum ekiplerinin bölgede olduğunu duyurdu. Hochul, olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu.