Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz hastaneye kaldırıldı | Video
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Son Dakika Haberi... Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki kralı Selman Bin Abdülaziz, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.