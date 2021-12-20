Video Dünya Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video

Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video

20.12.2021 | 08:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 02:47
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 20.12.2021 | 08:54
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 01:26
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 08:53
İngiltere’de ’Efsanevi büyük kedi’ kameraya yakalandı | Video 00:05
İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video 19.12.2021 | 16:58
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 07:16
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 19.12.2021 | 13:33
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 00:28
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 19.12.2021 | 13:22
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 12:08
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 11:57
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 03:17
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 18.12.2021 | 12:21
Irak’ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 05:56
Irak'ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 18.12.2021 | 09:45
’Çinli Elon Musk’ ortalığı karıştırdı! | Video 00:12
'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video 17.12.2021 | 16:19
TikTok fenomeni kız, saç tokasını takas ederek ev aldı | Video 01:13
TikTok fenomeni kız, saç tokasını takas ederek ev aldı | Video 17.12.2021 | 15:50
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu’nda can kaybı 12’ye yükseldi | Video 00:33
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video 17.12.2021 | 15:28
Irak’ı sel vurdu: 8 ölü | Video 01:54
Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video 17.12.2021 | 12:42
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü | Video 01:01
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü | Video 17.12.2021 | 12:42
Filipinler’de Rai Tayfunu! Bir aylık bebek böyle kurtarıldı | Video 02:52
Filipinler'de Rai Tayfunu! Bir aylık bebek böyle kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 12:01
Japonya’da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyor | Video 02:31
Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyor | Video 17.12.2021 | 09:48
Ekvador’da oluşan obruk evleri böyle yuttu | Video 00:47
Ekvador'da oluşan obruk evleri böyle yuttu | Video 16.12.2021 | 16:45
ABD’de yola çakılan helikopter alev alev yandı | Video 00:24
ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı | Video 16.12.2021 | 16:21
Rusya’da yolcu uçağı pistteki kamyona çarptı | Video 00:22
Rusya'da yolcu uçağı pistteki kamyona çarptı | Video 16.12.2021 | 15:34
AB Liderler Zirvesi, Brüksel’de başladı | Video 08:21
AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı | Video 16.12.2021 | 14:22

Sudan'da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi’nin 3. yıl dönümü nedeniyle sokaklara döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 3. yıl dönümü protestolara neden oldu. Başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında halk sokaklara dökülerek, ülkede 25 Ekim'de darbe yapan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan karşıtı sloganlar attı. Yönetimin bir an önce sivillere devredilmesini talep eden göstericiler, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. Göstericiler, sık sık "Halk daha güçlü ve geri çekilmek imkansız" sloganı atarak, ellerine Sudan bayrağı ve darbe karşıtı protestolar sırasında öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler ayrıca, 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk arasında yapılan anlaşmayı da kabul etmediklerini dile getirdi. Hartum'daki gösteriye katılan bir gösterici, "Buradayım çünkü halkı temsil etmediği için bu siyasi anlaşmanın tamamını reddediyorum" dedi.

Güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve havaya ateş açtığı bildirildi. Müdahalenin ardından göstericiler, akşam saatlerinde ise el-Beşir'i deviren oturma eyleminin bir benzerini yapacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Sudan'da 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.

Öte yandan Bağımsız Doktorlar Komitesi'ne göre, geçtiğimiz ekim ayında patlak veren darbe karşıtı gösterilerde bugüne kadar en az 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA