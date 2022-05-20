Video Dünya Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç'teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç'teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç'teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video

20.05.2022 | 11:33

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Norveç Kongsberg'te 13 Ekim 2021 tarihinde 38 yaşındaki Esper Andersen Brathen isimli bir kişi, yay ve okuyla bir süpermarkete girmiş, 5 kişiyi öldürmüştü. Brathen'in sorgulanmasına başlandı. Süpermarkette yaşananlar ise ilk kez ortaya çıktı.

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