Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç'teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Norveç Kongsberg'te 13 Ekim 2021 tarihinde 38 yaşındaki Esper Andersen Brathen isimli bir kişi, yay ve okuyla bir süpermarkete girmiş, 5 kişiyi öldürmüştü. Brathen'in sorgulanmasına başlandı. Süpermarkette yaşananlar ise ilk kez ortaya çıktı.