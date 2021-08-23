Video Dünya Taliban'ın halen hakim olamadığı Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi

Taliban'ın halen hakim olamadığı Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi

Taliban'ın halen hakim olamadığı Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi
23.08.2021 | 22:22

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Taliban'ın Afganistan'da kontrol altına alamadığı tek bölge olan ve örgüte karşı Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından direniş başlatılan Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi. Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor. İşte detaylar...

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