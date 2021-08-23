Taliban'ın halen hakim olamadığı Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
00:17
Jüpiter'in üç uydusu aynı hizada ilk kez böyle görüntülendi! 23.08.2021 | 12:13
00:17
03:11
ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp | Video 22.08.2021 | 12:20
01:58
Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı 22.08.2021 | 10:00
00:49
20:54
Biden'dan Afganistan açıklaması 20.08.2021 | 21:16
20:34
NATO'dan Afganistan açıklaması 20.08.2021 | 18:12
02:53
Rusya devlet Başkanı Putin'den Angela Merkel'e çiçekli sürpriz karşılama 20.08.2021 | 17:19
01:25
Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
00:31
Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor | Video 20.08.2021 | 15:31
02:32
New York'ta UFO ortaya çıktı! Siyah UFO, görenleri korkuttu | Video 20.08.2021 | 14:54
02:58
Elon Musk, Tesla'nın insansı robot geliştirdiğini açıkladı ve tarih verdi 20.08.2021 | 14:42
07:46
00:14
00:18
01:25
00:25
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 20.08.2021 | 11:35
00:27
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video 20.08.2021 | 10:10
Taliban'ın Afganistan'da kontrol altına alamadığı tek bölge olan ve örgüte karşı Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından direniş başlatılan Pencşir vilayeti AA ekibi tarafından görüntülendi. Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor. İşte detaylar...