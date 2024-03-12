Video Dünya TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video
TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video

TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video

12.03.2024 | 14:31

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde müslüman olan 100 aileye Ramazan kolileri dağıttı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılıyor. TDV bunun yanı sıra orman köylerinde yaşayan farklı dini inanç sahibi insanlara da el uzatıyor. TDV'nin yaptığı yardımlarla İslamiyet'e kalbi ısınan Budist ve Hindular, din değiştirerek Müslüman oldu. Bu çerçevede Ramazan ayı dolayısıyla TDV'nin yardım kolileri, Müslüman olan 100 aileye ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız yaptığı açıklamada, "2024 yılı içerisinde yapacağımız Ramazan yardımlarına başlamış bulunuyoruz. Ramazan'ın ilk günü verdiğimiz gıda paketleri ile aileler Ramazan sevinçlerini evlerinde yaşayabilecekler. Bugünkü dağıtımımız Bangladeş'in Cox's Bazar kentinin dağlık kesimlerinde ve ormanlık köylerde yaşayan farklı dinlere mensup ama yeni Müslüman olmuş vatandaşlara yönelik olacak" diye konuştu. Bölgedeki misyonerlik çalışmaların önüne geçmek ve İslamiyet'i yayma hedefleri olduğunu söyleyen Adsız, "Bağışçılarımızın teveccühünü bu topraklara yansıtmak ve hissettirmek, onların yalnız olmadığını bir Müslüman ülke olarak yanlarında olduğumuzu gösterebilmek adına onların bu bereketli Ramazan ikliminden faydalanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullandı. Yerel dini inanca mensup 100 yeni ailenin Müslüman olduğunu dile getiren Adsız, "Bu aileleri biz yıl içinde normal olarak takip ediyoruz. Sayıları arttığı zaman bilgilerini alıyoruz. Bu ailelerin içerisinden yetim çalışmaları yapıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramında bizim yardımlarımızdan istifade etmelerini sağlıyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz" dedi.
"Ülkemizin emanetlerini kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz"
Bölgede farklı dini inanç sahibi toplulukların Müslümanlar üzerinde baskı kurduğuna dikkati çeken Adsız, "Güçlü bir devlet otoritesinin buradaki Müslüman yapının arkasında durma gibi bir durumu olmadığı içinde maalesef o köylerin ormanlık alanlarına girebilmiş değiliz. Allah'ın izniyle o günler de gelecek. Bizler bağışçılarımızın teveccühü ile bu yardımları, milletimizin ve ülkemizin emanetlerini burada Müslüman olmuş kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"İslamiyet'e kalpleri ısınıyor"
Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini işaret eden Adsız, "Ormanlık alanlar ve köylerden seçtiğimiz yetim aileler ile yardımlarımıza başladık. Vakfımızın ve ülkemizin hizmetlerini duydukça İslamiyet'e kalpleri ısınıyor. Bu bereketi ve coşkuyu onlar da yaşıyor. Sayılarını Rabbim arttırsın. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Bu Ramazan programı sadece sembol. Yıl içinde biz kendileriyle iletişim halindeyiz. Kendilerini bir şikayeti ve dertleri olduğunda bize ulaşabiliyorlar. Dini anlamda da kendilerini pek çok konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bölgeye Kur'an-ı Kerim gönderdik. Vakfımızın 'Hediyem Kur'an olsun' projesiyle orman köylerine yardımlarımız olmuştu daha öncesinde. İnşallah Müslüman olanların sayısı günden güne artar" diye konuştu.

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