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OTOMATİK OYNAT
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Uçakta arbede! Pilotu bile yumrukladılar | Video 12.05.2022 | 16:07
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California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
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Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
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Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
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Yunanistan'ın Girit Adası'na inmeye hazırlanan bir uçakta alkollü yolcular ortalığı birbirine kattı. İnsanlara sataşıp kavga çıkaran yolcuları sakinleştirilemeyince pilot kokpitten çıkmak zorunda kaldı. Hızını alamayan saldırgan pilotun yüzüne yumruk attı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.