Uçaktaki yolcular "Baby shark" şarkısı söyleyince ağlayan çocuk bir anda sustu | Video
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You Tube'da 10 milyar izlenme sayısı yakalayarak kırılması güç bir rekora imza atan Baby Shark şarkısı bu kez farklı bir şekilde gündeme geldi. Yabancı bir havayolu şirketiyle Dubai'ye giden uçakta ağlayan bir çocuğu sakinleştirmek için yolcular hep birlikte "Baby Shark" şarkısını söyledi. Çocuğun ağlaması kesilirken, çekilen görüntüler internette 7 milyondan fazla izlenerek adeta viral oldu.