Ukrayna'da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı | Video
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Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor.
Ukrayan'nın Lutsk kentinde bir saldırgan, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindekileri rehin aldığı bildirildi. Yerel medya, saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah bulundurduğunu duyurdu. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi.