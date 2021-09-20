Video Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl spor yapılıyor? Astronot Thomas Pesquet'ten uzayda egzersiz videosu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl spor yapılıyor? Astronot Thomas Pesquet'ten uzayda egzersiz videosu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl spor yapılıyor? Astronot Thomas Pesquet'ten uzayda egzersiz videosu
20.09.2021 | 08:57

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, dün, boş zamanlarında formda kalmak için yaptığı aletli egzersizin görüntüsünü paylaştı.

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ISS'nin astronot ekibinde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı. Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, 'Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi' ifadelerini kullandı.

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