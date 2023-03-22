Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Zelenskiy, mayın ayında Japonya'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi'ne çevrimiçi olarak katılacağını açıkladı.
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