Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Zelenskiy, mayın ayında Japonya'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi'ne çevrimiçi olarak katılacağını açıkladı.