Video Ekonomi 6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video
6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video

6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video

17.10.2022 | 10:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video 04:04
6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video 17.10.2022 | 10:58
Vodafone Busines Ekofood Başarı Hikayesi 15:25
Vodafone Busines Ekofood Başarı Hikayesi 15.10.2022 | 09:23
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para’da yanıtladı | Video 00:52
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video 13.10.2022 | 21:19
TOKİ arsa başvuruları devam ediyor! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video 05:15
TOKİ arsa başvuruları devam ediyor! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video 12.10.2022 | 08:43
TOKİ ilk evim arsa başvuruları başladı! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video 05:15
TOKİ ilk evim arsa başvuruları başladı! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video 11.10.2022 | 17:49
Altın fiyatları düşecek mi? Savaş, altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? | Video 04:06
Altın fiyatları düşecek mi? Savaş, altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? | Video 11.10.2022 | 10:57
Prim günü eksik olan EYT ile nasıl emekli olur? Tek tip düzenleme nasıl olacak, kimi kapsayacak? | Video 07:06
Prim günü eksik olan EYT ile nasıl emekli olur? Tek tip düzenleme nasıl olacak, kimi kapsayacak? | Video 11.10.2022 | 09:47
SON DAKİKA! İşsizlik tek haneye indi | Video 02:00
SON DAKİKA! İşsizlik tek haneye indi | Video 10.10.2022 | 10:07
TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video 02:13
TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video 09.10.2022 | 15:00
Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim’de inşaatlarımızı başlatacağız | Video 02:51
Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video 08.10.2022 | 15:10
ÇKS’nin çiftçiye sağladığı kolaylıkları çiftçiler anlattı 00:45
ÇKS'nin çiftçiye sağladığı kolaylıkları çiftçiler anlattı 08.10.2022 | 13:49
Zigana Tüneli projesinde sona doğru! Süreyi 30 dakika kısaltacak | Video 00:51
Zigana Tüneli projesinde sona doğru! Süreyi 30 dakika kısaltacak | Video 08.10.2022 | 11:33
Ocak 2023 emekli ve memur zammı için bu rakamlara dikkat! Tek tablo 4 hesap | Video 04:52
Ocak 2023 emekli ve memur zammı için bu rakamlara dikkat! Tek tablo 4 hesap | Video 08.10.2022 | 10:19
Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur: En iyi hizmet veren marka olmak çok önemli 04:45
Smartplay & Funnyday Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temur: "En iyi hizmet veren marka olmak çok önemli" 07.10.2022 | 16:04
Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro meselesinde düğüm çözülüyor | Video 01:54
Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro meselesinde düğüm çözülüyor | Video 06.10.2022 | 10:56
Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması Çalışmaları bu ay bitireceğiz | Video 05:39
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den ek gösterge açıklaması 6 milyon kişiyi etkiliyor | Video 01:01
Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması Bu, tarihsel nitelikte bir adım | Video 01:13
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Bu, tarihsel nitelikte bir adım" | Video 05.10.2022 | 21:48
5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 02:07
5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 05.10.2022 | 00:26
Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti | Video 06:42
Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti | Video 04.10.2022 | 23:20

Sıfır araçlardaki fiyat artışının önüne geçmek için 15 Ağustos’ta 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı. Bazı noterlerin kilometrede belge görmeden sözlü beyanla işlem yaptığı, ekspertizlerin de müşteriler için satışa uygun şekilde kilometre yazdığı belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA