6+6 kuralında yeni oyun! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? | Video

Sıfır araçlardaki fiyat artışının önüne geçmek için 15 Ağustos’ta 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı. Bazı noterlerin kilometrede belge görmeden sözlü beyanla işlem yaptığı, ekspertizlerin de müşteriler için satışa uygun şekilde kilometre yazdığı belirlendi.