Altın Fiyatları: 17 Şubat 2020 - Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? | Video

Altın fiyatları 17 Şubat 2020'de ne kadar oldu? Şubat ayının üçüncü haftasının ilk günü altın fiyatları merak edilirken, sabah saatlerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında altın fiyatları yer aldı. Altın alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Döviz kurlarının dünya piyasalarındaki güvenilirliğini günden güne kaybetmesi nedeniyle, güncel ve canlı altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Gram altın bugün 307,21 TL oldu. Çeyrek altın bugün alış 491,53 TL satış 502,70 TL işlem görürken yarım altın alış 979,99 TL, satış fiyatı 1.005,40 TL işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 1.966,13 TL, satış fiyatı 2.004,66 TL işlem görürken cumhuriyet altını alış fiyatı 2.027,57 TL, satış fiyatı 2.078,45 TL.