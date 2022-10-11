Video Ekonomi Altın fiyatları düşecek mi? Savaş, altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? | Video
Altın fiyatları düşecek mi? Savaş, altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? | Video

Altın fiyatları düşecek mi? Savaş, altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? | Video

11.10.2022 | 10:57

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Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları grafikte kırmızı rengi sürdürüyor. Merkez Bankası ve FED faiz kararı gibi belirleyici kararlardan etkilenen altın gram fiyatı ile yeniden bin TL'nin altını gördü.

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