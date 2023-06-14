Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. 6 Haziran'daki ilk toplantının ardından kısa süre içerisinde ikinci bir araya gelecek olan kabinenin gündeminde sıcak başlıklar yer alıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra, bayram ikramiyeleri ve Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.