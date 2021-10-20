Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum"

Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Kadın girişimciler ve köylerdeki çiftçilere daha fazla destek olunursa eminim biz de kendi projelerimizi ilerletmeyi düşünüyoruz. Gelecekteki hedefim; kendi doğal temiz içerikli kozmetik markamı kurmak. Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum"