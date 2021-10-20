Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum"
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Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Kadın girişimciler ve köylerdeki çiftçilere daha fazla destek olunursa eminim biz de kendi projelerimizi ilerletmeyi düşünüyoruz. Gelecekteki hedefim; kendi doğal temiz içerikli kozmetik markamı kurmak. Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum"