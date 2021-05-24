Ceta Form El Aletleri Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaan Tayman "Türkiye'ye katkımızın artarak devam etmesi hedefimiz"
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Ceta Form El Aletleri Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaan Tayman, şirketlerinin kuruluş hikayesi, amaçları ve gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ceta Form El Aletleri Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaan Tayman "Bazı durumlarda doğruyu yapmak, bazı menfatlerinizden ödün vermenizi gerektirirç. Önemli olan bu durumlarda da doğruyu yapmaktır. Bu bizim şirketimizin DNA 'sına işlemiş bir durum. Biz her durumda doğruyu yapmaya çalışarak devam ettik. Bu doğrultuda doğruları yaparak, doğruları üst üste koyarak ilerlemek istiyoruz. Türkiye'ye de katkımızın artarak devam etmesi hedefimiz" dedi.