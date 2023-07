Deprem bölgesinde prim borcu ertelendi: KOBİ, esnaf ve üretici nefes aldı 31.07.2023 | 08:52 Deprem bölgesinde prim borçlarının yılsonuna ertelenmesi KOBİ ve esnafa nefes aldırdı. Bölge iş dünyası, istihdamın yeniden canlanması için özel teşvik beklediğini belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

APara'da Uğur Kokmaz'ın sunduğu KOBİ Platformu programında, deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik verilen son destekler masaya yatırıldı. Programın ilk konuğu ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu. Deprem bölgesinde mücbir sebeplerle işverenlerin prim ödemelerinin 29 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bu desteğin bölgedeki sanayici ve üreticiye çok ciddi katkı sağladığını söyledi.Sadıkoğlu, "Hükümetimizin çok ciddi destekleri olmasına rağmen yerel koordinasyon da büyük öneme sahip. Bunu yapabilen illerimizde toparlanma çok daha hızlı gerçekleşti. Ancak Malatya'da bu çok hızlı sağlanamadı. 171 gündür hâlâ işyerini açamayan, geçici iş yeri hazır olmadığı için çalışamayan esnaflarımız var. Ümit ediyorum ki hükümetimiz ve bakanlarımız burada konuya el atarlar" dedi.Malatya'da hasara maruz kalmış işyerlerinin yüzde 30'unun hafriyatının kaldırıldığını anlatan Sadıkoğlu, "Diğer illerde bu oran çok daha yüksek. Bu konuda da destek beklediğimizi belirmek istiyorum. Bunun bir an önce kaldırılmasını yeni işyerlerinin bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Mücbir sebeple prim ödemeleri ertelendi ancak yılsonunda işyerini açabileceklerin sayısı sınırlı. Bunun önümüzdeki yıl da sürmesini talep ediyoruz"diye konuştu.Bölgenin daha hızlı toparlanması için özel teşviklerin verilmesi gerektiğini anlatan Sadıkoğlu, "İş dünyası olarak bizler de burada bir an önce toparlanmaya çalışıyoruz. Ancak bölgenin özel desteklere ihtiyacı var. Bölgemizin yeniden kalkınabilmesi için özel teşvik verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ticaret ve Sanayi Odası olarak aidat almadıklarını anlatan Sadıkoğlu, "Buradaki iş yerlerinin aidatlarının silinmesi için TOBB'tan talepte bulunduk" dedi.Deprem bölgesinde KOBİ'lerin çok ciddi finansa ihtiyacı olduğunu anlatan Sadıkoğlu, şöyle devam etti: "Ancak özellikle özel bankalarda kredi faizleri çok yüksek. Ayrıca kredi muslukları da kısılmış durumda. Bu, sorunu daha da derinleştiriyor. Hem pandemide hem kriz ortamında devlet bankalarından çok ciddi destekler aldık. Deprem sonrası ise özellikle Halkbank kredi musluklarını kısmadı, desteklerini sürdürdü. Kendilerine özel teşekkür ediyorum. Diğer kamu bankalarından da aynı destekleri bekliyoruz. KOBİ, üretici ve esnafımızın iş yerleri ya da evleri yıkıldığı için ipotek verebilecek yerlerimiz yok. Cirolarımız ve evraklarımız yok. O nedenle bankalar bazı zorluklar çıkarıyor. Burada deprem bölgelerine ayrıcalık tanınmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesindeki üreticilerimiz Türkiye ihracatının yüzde 9'unu gerçekleştiriyordu. Onların yeniden ayağa kalkması ülkemiz için de büyük öneme sahip."

Programın ikinci konuğu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket oldu. Deprem felaketinin ardından iş dünyasına verilen müjdelerin bölgeye umut olduğunu anlatan Bereket, "Çok büyük bir felaketten geçtik. Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için insanların iş hayatına dönebilmesi gerekiyor.

Bunun için devletin destek ve hibe vermesi şart. Sigorta prim ve borç ödemelerinin ertelenmesi çok kıymetli. Biz bu desteği kredi ödemelerinde de bekliyoruz" dedi. Bölgedeki insanların bankalara olan borçlarının 8'inci ayın sonuna ertelendiğini hatırlatan Bereket, "Ancak bu sürecin yeterli gelmeyeceğini görüyoruz. Çünkü işletmelerimizin birçoğu hâlâ açılamadı. Aynı mücbir sebebin kredi ödemelerine de getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.



İnsanların barınma sorunlarının dahi tam anlamıyla çözülemediğini anlatan Bereket, "Hal böyleyken kredi ödemeleri ve borçların konuşulmaması gerekiyor. Devletimiz bize burada çok ciddi destek veriyor. Bu noktada gerekli talimatlar da veriliyor ancak bunlar bürokrasiye takılıyor. Bu talimatların daha hızlı hayata geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TERSİNE GÖÇ İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞART

Bölgenin çok büyük göçler verdiğini anlatan Bereket, şunları anlattı: "Sanayicimiz, esnafımız çalışanlarını ya kaybetti ya da yaşayanlar başka şehirlere göç etti. Deprem en çok istihdamı olumsuz etkiledi. Bizim bu istihdamı yeniden hareketlendirmemiz için destek paketlerinin hızlı ve ivedi bir şekilde açıklanmasını istiyoruz. Bu kentin yeniden ayağa kalkması adına teşvikleri beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Organize sanayi bölgemiz şehir merkezine göre daha az hasar aldı. Ancak burada en büyük sorunumuz istihdam. Özellikle bu dönemde asgari ücret teşvik desteğinin verilmesi gerekiyor. Eğer bu destek sağlanırsa bölgeye insanları çekebiliriz. İstihdam desteği hem işçi hem de işveren açısından büyük öneme sahip."