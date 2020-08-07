Dolar TL kuru hareketliliği ile ilgili son dakika haberi: Faruk Erdem, dolar ve euro durumu hakkında konuştu | Video
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