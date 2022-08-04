Emekli promosyonu 7.500 TL'yi aştı! Emekli promosyonu başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu nasıl alınır? | Video

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası, bankaların emekli maaş promosyonları şekillendi. Emekli promosyon kampanyaları bir bir açıklanırken, bankalar ödeme tutarlarını 7.500 TL'nin üzerine çıkardı. Peki emekli maaşı taşıma için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka emekli promosyon tutarları.