Evde bakım maaşına zam: 2020 Evde bakım maaşı ve engelli aylığı ne kadar? | Video

Evde bakım maaşı ve engelli aylığı ile ilgili son dakika haberi geldi. Peki, 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşı ve engelli aylığı ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, bu gelişme ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...