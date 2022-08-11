EYT SON DAKİKA: EYT yasası için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı | Video

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin çözüm için tarih verirken, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" bildirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin çözüm için tarih verirken, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" bildirdi.