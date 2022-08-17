Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Altın Fed rüzgarına girdi: Ayyıldır: 1.025 TL seviyesine dikkat!
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GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar/TL'deki stabil seyri nedeniyle ons altında baskı oluştuğu durumda gram altında aşağı yönlü hareketlerin olabileceğini ifade eden uzman isim, "Gram altın kısa vadede baskı yiyebilir. 1.025 TL seviyesi burada önemli" dedi