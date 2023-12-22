Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "TL varlıklara ciddi bir talep var" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Borsa İstanbul'un 150. yıl dönümü programında konuştu. Bakan Şimşek, "OVP'nin önemli bir hedefi sermaye piyasalarını derinleştirmek, Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak" dedi.