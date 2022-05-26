HDI Sigorta’dan Taraftarlara Özel Koruma

Telefondur… Düşer masraf; kırılır, bozulur masraf! Ama artık hem cebinizi hem de takımınızı düşünen bir sigorta var. Ekran kırılması, sıvı teması veya hatalı aksesuar kullanımı sizin için dert olmasın; maç keyfiniz yarım kalmasın! Siz de HDI Sigorta’dan Taraftar Cep Telefonu Sigortanızı yaptırın; cep telefonunuzu beklenmedik kazalara karşı koruma altına alırken gönül verdiğiniz renklere de katkıda bulunun. Taraftar Cep Telefonu Sigortası şimdi tüm HDI Sigorta Acentelerinde sizi bekliyor! HDI Sigorta, Takımına gönül verenlerin yanında.

Telefondur… Düşer masraf; kırılır, bozulur masraf! Ama artık hem cebinizi hem de takımınızı düşünen bir sigorta var. Ekran kırılması, sıvı teması veya hatalı aksesuar kullanımı sizin için dert olmasın; maç keyfiniz yarım kalmasın! Siz de HDI Sigorta'dan Taraftar Cep Telefonu Sigortanızı yaptırın; cep telefonunuzu beklenmedik kazalara karşı koruma altına alırken gönül verdiğiniz renklere de katkıda bulunun. Taraftar Cep Telefonu Sigortası şimdi tüm HDI Sigorta Acentelerinde sizi bekliyor! HDI Sigorta, Takımına gönül verenlerin yanında.