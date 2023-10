'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörü gelecek 11.10.2023 | 12:27 Ev ve mutfak eşyaları sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Mutfak Eşyalar Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı (EVSİD) Talha Özger, “Made in Türkiye dendiğinde akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmalıyız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

APara'da yayınlanan Uğur Korkmaz'ın sunduğu KOBİ Platformu programına konuk olan Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı (EVSİD) Talha Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörü ve sektörün geleceği hakkında konuştu. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün geçen yıl yaklaşık 3 buçuk milyar dolar seviyesinde ihracat yaptığının altını çizen Özger, bu yılın ilk dokuz aylık verilerine bakıldığında yüzde 5'lik bir gerileme olduğunu belirtti. Özger şöyle konuştu: "Tüm dünyada yaşanan resesyon sıkıntıları ve pandemiden sonra Çin'in tekrar oyuna dâhil olması bizleri de olumsuz etkiledi. Başta KOBİ ve KOBİ üstü firmalarımız olmak üzere pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Hak ettiğimiz payları almak için her dönem çalışmalar yapıyoruz."Sektör hakkında yaptıkları çalışmalardan bahseden Özger, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde 27 firmamızla beraber Hollanda'da görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Invitation Only Europe ismini verdiğimiz organizasyonumuzda sadece Hollandalı firmaları değil civar ülkelerden de satın almacıları davet ediyoruz. Burada firmalarımız ciddi alıcılarla tanışıyor, Avrupa pazarındaki payımızı artırıyoruz. Bizler bu etkinliklere katılarak firmalarımızın yurt dışında daha da tanınmasını sağlıyoruz. Akıllarda yer ediniyoruz. İhracatımıza baktığımızda da yüzde 58'lik oranda Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu pazarları hiç kaybetmeden pazar payımızı artırmak hedefimiz. UR-GE projeleri kapsamında da markalaşmaya, endüstriyel tasarıma ve ambalaj tasarımına önem veriyoruz. Bunlarla ilgili danışmanlıklar alıp firmalarımızın dışa bakan yüzünü geliştirmek istiyoruz. 'Made in Türkiye' dendiğinde akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa bizler yapmaya çalışıyoruz."Ev ve mutfak eşyaları sektörü için Suudi Arabistan pazarı denildiğinde hangi hususların ön plana çıktığını ve sektörün Suudi Arabistan'daki geleceğine dair beklentilerini aktaran Özger, "İkili ilişkilerin iyileşmesiyle milyarlarca dolarlık fırsatlar oluştu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği'yle ortak olarak 2022'nin aralık ayında 42 firmamızın katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdik. İlişkilerin normalleşmesinden sonra gerçekleşen ilk etkinlik bizimkiydi" dedi. Suudi Arabistan ile 2-3 sene hiç ticaret yapılmadığını kaydeden Özger, "O dönemlerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı gümrüklerde konteynerler bekletildi, firmalar mal satamadı... Bizim gittiğimiz dönemden sonra ihracat payımızın arttığını söyleyebilirim. Çok hızlı gelişen önemli bir pazar Suudi Arabistan. O pazardan hakettiğimiz payı almakla ilgili farklı çalışmalar yapmalıyız. Orayı sık sık ziyaret edip müşterilerimizin isteklerine hızlı bir şekilde cevap verirsek, oradan daha da fazla pay alabileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.