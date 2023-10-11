'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörü gelecek
Ev ve mutfak eşyaları sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Mutfak Eşyalar Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı (EVSİD) Talha Özger, “Made in Türkiye dendiğinde akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmalıyız” dedi.
AVRUPA'YA İHRACAT YÜZDE 58
Sektör hakkında yaptıkları çalışmalardan bahseden Özger, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde 27 firmamızla beraber Hollanda'da görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Invitation Only Europe ismini verdiğimiz organizasyonumuzda sadece Hollandalı firmaları değil civar ülkelerden de satın almacıları davet ediyoruz. Burada firmalarımız ciddi alıcılarla tanışıyor, Avrupa pazarındaki payımızı artırıyoruz. Bizler bu etkinliklere katılarak firmalarımızın yurt dışında daha da tanınmasını sağlıyoruz. Akıllarda yer ediniyoruz. İhracatımıza baktığımızda da yüzde 58'lik oranda Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu pazarları hiç kaybetmeden pazar payımızı artırmak hedefimiz. UR-GE projeleri kapsamında da markalaşmaya, endüstriyel tasarıma ve ambalaj tasarımına önem veriyoruz. Bunlarla ilgili danışmanlıklar alıp firmalarımızın dışa bakan yüzünü geliştirmek istiyoruz. 'Made in Türkiye' dendiğinde akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa bizler yapmaya çalışıyoruz."
SUUDİ ARABİSTAN PAZARI ÖNEMLİ
Ev ve mutfak eşyaları sektörü için Suudi Arabistan pazarı denildiğinde hangi hususların ön plana çıktığını ve sektörün Suudi Arabistan'daki geleceğine dair beklentilerini aktaran Özger, "İkili ilişkilerin iyileşmesiyle milyarlarca dolarlık fırsatlar oluştu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği'yle ortak olarak 2022'nin aralık ayında 42 firmamızın katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdik. İlişkilerin normalleşmesinden sonra gerçekleşen ilk etkinlik bizimkiydi" dedi. Suudi Arabistan ile 2-3 sene hiç ticaret yapılmadığını kaydeden Özger, "O dönemlerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı gümrüklerde konteynerler bekletildi, firmalar mal satamadı... Bizim gittiğimiz dönemden sonra ihracat payımızın arttığını söyleyebilirim. Çok hızlı gelişen önemli bir pazar Suudi Arabistan. O pazardan hakettiğimiz payı almakla ilgili farklı çalışmalar yapmalıyız. Orayı sık sık ziyaret edip müşterilerimizin isteklerine hızlı bir şekilde cevap verirsek, oradan daha da fazla pay alabileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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