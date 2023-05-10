Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? | Video

Başkan Erdoğan, 700 bin kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri 15 bin liraya yükseltildi. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Kamu işçisinin maaşına yapılan yüzde 45 zam diğer oranları nasıl etkileyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.