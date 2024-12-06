My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar: "Şirketimizin serüveni 12 metrekarelik bir odada başladı" | Video 06.12.2024 | 13:55 My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Şirketlerinin serüveninin 4 yıl önce 12 metrekarelik bir odada başladığını belirten Bayraktar, bugün 5. yıllarında 2 tane 150 metrekarelik ofisleri olduğunu ve buna yenilerini eklediklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

My Investor Kurucusu Yasin Bayraktar, başlangıçta sadece hikayeleri olduğunu, maddi açıdan pek bir şeylerini olmadığını belirterek şimdilerde yurt dışından gelen müşterileri olduğunu aktardı. Bayraktar, yabancı yatırımcıların şirketine güvenmesinin yegane nedenini, verilen işi devraldıklarında tüm kontrol sürecini titizlikle yürütmelerinden kaynaklandığını söyledi.