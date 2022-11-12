Son Dakika: Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? | Video
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Son dakika haberi: Otomobil fiyatlarlarındaki artış sonrası ÖTV indirimi beklentisi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi. Matrah artırımı sonrası ucuz otomobil fiyatlarında indirim olabilir. Bakanın bu açıklamaları sonrası otomobilde matrah düzenlemesi merak edilmeye başlandı. Peki matrah artırımı ne kadar olacak? Peki matrah artırımı fiyatları nasıl değişitirecek? Fiyatlar düşecek mi? İşte tüm merak edilenler...