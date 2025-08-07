Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken kar etmek isteyen yatırımcı soluğu kuyumcularda aldı. Altının yıl sonuna kadar yükseleceği beklentisiyle özellikle küçük yatırımcı gram ve çeyrek altına yöneldi. Hal böyle olunca dolandırıcılar da fırsattan yararlanarak harekete geçti. Neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte altınlar şu an piyasada. Kuyumcu esnafı ise altınla alakası olmayan ürünlerin alınıp satıldığını kuyumcu olmayanların ayırt edemeyeceğini ifade ediyor. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır? İşte uzmanından tavsiyeler…