Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken kar etmek isteyen yatırımcı soluğu kuyumcularda aldı. Altının yıl sonuna kadar yükseleceği beklentisiyle özellikle küçük yatırımcı gram ve çeyrek altına yöneldi. Hal böyle olunca dolandırıcılar da fırsattan yararlanarak harekete geçti. Neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte altınlar şu an piyasada. Kuyumcu esnafı ise altınla alakası olmayan ürünlerin alınıp satıldığını kuyumcu olmayanların ayırt edemeyeceğini ifade ediyor. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır? İşte uzmanından tavsiyeler…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
04:55
09:45
14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33
04:42
01:27
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 03.08.2025 | 14:01
07:06
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51
02:19
07:09
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 02.08.2025 | 13:12
01:35
19:18
00:51
Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı | Video 21.07.2025 | 11:14
03:24
04:49
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video 16.07.2025 | 16:18
05:21
07:20
13:09
Önce arsa sonra ev 08.07.2025 | 16:01
09:46