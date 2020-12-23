Video Ekonomi Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video

Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video

Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video
23.12.2020 | 11:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? 05:13
Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? 23.12.2020 | 12:57
Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video 05:15
Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video 23.12.2020 | 11:33
Son dakika! Gübretaş'a ait maden sahasında dev altın rezervi keşfedildi | Video 01:37
Son dakika! Gübretaş'a ait maden sahasında dev altın rezervi keşfedildi | Video 22.12.2020 | 17:00
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 05:09
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 22.12.2020 | 16:57
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi! Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu | Video 04:38
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi! Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu | Video 21.12.2020 | 11:58
Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler? 02:03
Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler? 18.12.2020 | 15:41
Borsa İstanbul'da 2021'de hangi sektörler öne çıkacak? | Video 03:43
Borsa İstanbul'da 2021'de hangi sektörler öne çıkacak? | Video 18.12.2020 | 09:04
SON DAKİKA! TCMB Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı 50:28
SON DAKİKA! TCMB Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı 16.12.2020 | 11:50
SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Gerekirse parasal duruş daha da sıkılaşacak 20:08
SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Gerekirse parasal duruş daha da sıkılaşacak 16.12.2020 | 11:14
Finansal Danışman Recep Atakan: TCMB Başkanı Ağbal döviz konusunda kuvvetli mesajlar verdi 05:29
Finansal Danışman Recep Atakan: TCMB Başkanı Ağbal döviz konusunda kuvvetli mesajlar verdi 16.12.2020 | 12:56
Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 05:01
Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 15.12.2020 | 16:55
Borsa İstanbul’da 2021 yılında hangi sektörler öne çıkabilir? 04:28
Borsa İstanbul’da 2021 yılında hangi sektörler öne çıkabilir? 15.12.2020 | 16:46
Kritik faiz kararı 24 Aralık'ta! Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? 02:28
Kritik faiz kararı 24 Aralık'ta! Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? 15.12.2020 | 16:36
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’un yeni hedeflere doğru yolu var 04:44
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’un yeni hedeflere doğru yolu var 15.12.2020 | 11:22
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Gümüş fiyatları yükseliş serisine girebilir 03:12
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Gümüş fiyatları yükseliş serisine girebilir 15.12.2020 | 10:19
Hisse senedi piyasalarındaki trend 2021’de devam eder mi? 01:32
Hisse senedi piyasalarındaki trend 2021’de devam eder mi? 15.12.2020 | 10:15
Kabinede kira yardımı hakkında son dakika haberi! Esnafa kira yardımı paketi faturalar da silinecek mi? Kira düzenlemesi açıklandı! | Video 04:21
Kabinede kira yardımı hakkında son dakika haberi! Esnafa kira yardımı paketi faturalar da silinecek mi? Kira düzenlemesi açıklandı! | Video 14.12.2020 | 22:56
Ekonomist Belgin Maviş: Petroldeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor 01:50
Ekonomist Belgin Maviş: Petroldeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor 11.12.2020 | 11:42
Borsa İstanbul'da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 01:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 11.12.2020 | 11:14
Pandemide demir-çelik’e talep arttı 20:37
Pandemide demir-çelik’e talep arttı 10.12.2020 | 12:42

Son dakika haberine göre TÜİK'in asgari ücretle ilgili zam teklifi belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına devam ederken artık son aşamanın kapısı aralandı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette sona gelindi. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişecek. 2021 asgari ücret zammının belli olacağı kritik görüşme bugün gerçekleşti. TÜİK yeni asgari ücret olarak 2 bin 792 TL'lik önerisini komisyona sundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA