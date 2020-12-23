Son Dakika | Asgari ücrette beklenen rakamlar belli oldu! TUİK açıkladı: Asgari ücret zam oranı için geçim tutarı... | Video
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Son dakika haberine göre TÜİK'in asgari ücretle ilgili zam teklifi belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına devam ederken artık son aşamanın kapısı aralandı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette sona gelindi. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişecek. 2021 asgari ücret zammının belli olacağı kritik görüşme bugün gerçekleşti. TÜİK yeni asgari ücret olarak 2 bin 792 TL'lik önerisini komisyona sundu.