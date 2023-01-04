SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30'a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 57 aşan oranda artarak 5.500 TL oldu.