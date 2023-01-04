SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30'a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:52
30:58
01:47
16:49
01:14
02:48
06:45
12:49
02:07
15:05
05:03
01:12
Şırnak'ta petrol fışkırıyor! | Video 31.12.2022 | 16:34
23:36
12:39
Bakan Nebati: "Türkiye, cazibe merkezi haline geldi" | Video 29.12.2022 | 15:02
02:36
EYT’liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu | Video 29.12.2022 | 11:47
01:05
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
05:12
02:17
00:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 57 aşan oranda artarak 5.500 TL oldu.