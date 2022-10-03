SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video

Son dakika haberi...Eylül 2022 enflasyon oranı TÜFE belli oldu. Saatler 10:00'u gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları için beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre enflasyon Eylül ayında aylık bazda %3,08, yıllık bazda ise %83,45 olarak gerçekleşti.