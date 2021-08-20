Video Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar
20.08.2021 | 11:29

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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Elvan yaptığı açıklamada ikinci çeyrekte yüzde 20’in üzerinde bir büyüme, 2021 yılının tamamı için ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme beklediği açıkladı.

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