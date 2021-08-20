SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar
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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar 20.08.2021 | 11:29
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Enver Çetin: Son 2 haftada altın talebi artış gösterdi 19.08.2021 | 16:47
02:10
Fed sıkılaşma hamlesi yapacak mı? 19.08.2021 | 16:40
03:34
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 19.08.2021 | 16:38
02:15
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ciddi fırsatlar barındırıyor 19.08.2021 | 16:36
10:53
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Siber saldırganların gözü KOBİ’lerde 17.08.2021 | 09:44
04:35
Hüseyin Akseki: BIST 100 pozitif ayrışıyor 17.08.2021 | 15:56
03:06
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da ilk direnç 1465 17.08.2021 | 15:52
02:43
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 17.08.2021 | 15:48
02:51
Özlem Bayraktar Gökşen: Dolarda küresel gelişmeler etkili oluyor 16.08.2021 | 15:59
02:57
02:36
Gram altın için alım fırsatı mı var? 16.08.2021 | 15:53
03:41
Stratejist Cüneyt Paksoy: Piyasa altından vazgeçmedi 16.08.2021 | 15:49
06:46
Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı yatırımcıları borsada görmeye başladık 16.08.2021 | 15:47
03:32
Fed varlık alımlarında ne zaman azaltılma gidecek? 16.08.2021 | 15:42
03:26
01:07
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? 12.08.2021 | 14:18
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu | Video 12.08.2021 | 14:16
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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Elvan yaptığı açıklamada ikinci çeyrekte yüzde 20’in üzerinde bir büyüme, 2021 yılının tamamı için ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme beklediği açıkladı.