Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başladı! Peki hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı? İşte yeni etiket fiyatları | Video
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! 30’dan fazla üründe başlayan indirim temel ihtiyaç malzemelerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan indirim kampanyasının zincir marketlere de yansıması bekleniyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürün fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…