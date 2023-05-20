THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor | Video
Dünyanın en çok ülkesine uçan Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor.
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