Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Özel Oturum | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli açıklamalar
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi. Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.