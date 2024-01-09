Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yapay zeka, sıfır atık projesinde kullanılabilir" | Video
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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