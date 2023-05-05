Camdaki Kız 78. Bölüm fragmanı izle: Bana da Laz Kızı derler!

Camdaki Kız fragmanı Kanal D ile yayında. Laz Kızı hikayeye dahil oluyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizi final öncesinde tansiyonu yükseltiyor. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. Gelecek haftadan ilk kareler yayında. İşte, Kanal D Camdaki Kız 78. Bölüm fragmanı izle!