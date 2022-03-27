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Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı! "Efsaneler Survivor'da!" | Video 27.03.2022 | 10:30
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Gönül Dağı 58. Bölüm Fragmanı yayında | Video 27.03.2022 | 10:29
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Yargı 26. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.03.2022 | 10:26
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Adı Sevgi 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında "Sana yenilmeyeceğim!" | Video 27.03.2022 | 10:26
00:50
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Arka Sokaklar 620. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Mazlum vuruluyor!" | Video 26.03.2022 | 11:05
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Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’ 25.03.2022 | 23:21
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Yalnız Kurt 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.03.2022 | 10:50
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Üç Kuruş 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Abini kaybetmeye hazır ol!" | Video 25.03.2022 | 09:17
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Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı "O benim kardeşim değil!" | Video 25.03.2022 | 09:17
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Aziz 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Aziz yaşayacak Efnan..." | Video 23.03.2022 | 12:25
İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yılki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay. Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda