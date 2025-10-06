Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video
Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

06.10.2025 | 12:00

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... Gözleri Karadeniz 6. bölümüyle Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

6.Bölüm Özeti:

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 00:43
Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 06.10.2025 | 12:00
Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 00:46
Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 29.09.2025 | 10:40
Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? | Video 00:43
Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" | Video 26.09.2025 | 16:21
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2025 | 11:21
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 15.09.2025 | 13:22
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle... | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle..." | Video 10.09.2025 | 14:59
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! | Video 00:41
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!" | Video 03.09.2025 | 11:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven... 01:06
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: "Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven..." 03.09.2025 | 00:23
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 04:21
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 03.09.2025 | 00:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Aklımı başıma topladım baba, merak etme! 03:15
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Aklımı başıma topladım baba, merak etme!” 03.09.2025 | 00:10
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim! 02:47
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim!” 03.09.2025 | 00:01
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv’de başlıyor! | Video 00:57
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv'de başlıyor! | Video 02.09.2025 | 14:45
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv’de! | Video 00:51
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv'de! | Video 30.08.2025 | 10:48
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! Gözleri KaraDeniz atv’de başlıyor | Video 01:02
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video 24.08.2025 | 12:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY