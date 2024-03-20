15 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-12” operasyonu: 139 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12 operasyonlarında 139 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda örüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."
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