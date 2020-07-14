15 Temmuz'un kahramanları o geceyi anlatıyor! | Video

15 Temmuz'un tanıkları A Haber ekranlarına konuk olmaya devam ediyor. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde asker kılığındaki FETÖ'cülere karşı büyük mücadeleler verirken şehit olan kahramanların yakınları ve gaziler o geceyi anlattı.