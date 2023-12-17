17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti | Video
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, devlet otoritesini ve tüm anayasal kurumları ele geçirme hedefi doğrultusunda düğmeye bastı. Yargıyı silah olarak kullanan FETÖ terör örgütü, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini itibarsızlaştırarak devirmeye çalıştı. İşte 10 yıl önce bugün yaşananlar.
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