2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı | Video

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.