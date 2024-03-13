2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı | Video
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.
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