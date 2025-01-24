23 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-36” operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik son bir haftadır devam eden “Kıskaç-36” operasyonları ile 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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